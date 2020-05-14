14 мая 2020, 15:46
Дворник нашел младенца в мусорном контейнере
В Башкирии в мусорном контейнере дворник обнаружил младенца. Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Ленина. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Около семи утра дворник услышал детские крики, доносящиеся из мусорного бака. Младенец лежал в пакете с одеждой. Сотрудник ЖКХ отнес ребенка в тепло и вызвал скорую помощь. Личность матери установили. Ей оказалась 36-летняя женщина, у которой уже есть двое детей.
Женщина проживала у своего брата, где и родила ребенка рано утром, после чего поспешила от него избавиться.
Против матери возбудили уголовное дело, младенец находится под присмотром медиков.