Дворник нашел младенца в мусорном контейнере

Около семи утра дворник услышал детские крики, доносящиеся из мусорного бака. Младенец лежал в пакете с одеждой. Сотрудник ЖКХ отнес ребенка в тепло и вызвал скорую помощь. Личность матери установили. Ей оказалась 36-летняя женщина, у которой уже есть двое детей.

Женщина проживала у своего брата, где и родила ребенка рано утром, после чего поспешила от него избавиться.

Против матери возбудили уголовное дело, младенец находится под присмотром медиков.