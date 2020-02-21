Дворник нашел гранату в центре Москвы

В центре Москвы дворник обнаружил на газоне гранату. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Боевая она или страйкбольная — пока неизвестно.

Все произошло в Пресненском районе Москвы. Сейчас место происшествия оцеплено. На место следуют кинологи с собаками и саперы.

UPD: Граната оказалось не настоящей. Это был макет. Его забрала полиция.

В начале февраля во время ремонтных работ в общежитии № 29 Тобольска в Тюменской области была обнаружена старая граната. Спасатели эвакуировали 210 человек.