21 февраля 2020, 22:00
Дворник нашел гранату в центре Москвы
В центре Москвы дворник обнаружил на газоне гранату. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Боевая она или страйкбольная — пока неизвестно.
Все произошло в Пресненском районе Москвы. Сейчас место происшествия оцеплено. На место следуют кинологи с собаками и саперы.
UPD: Граната оказалось не настоящей. Это был макет. Его забрала полиция.
В начале февраля во время ремонтных работ в общежитии № 29 Тобольска в Тюменской области была обнаружена старая граната. Спасатели эвакуировали 210 человек.