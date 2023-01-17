Происшествия 17 января 2023, 18:18 Дворник напал с ножом на женщин в Петербурге

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В Санкт-Петербурге дворник напал с ножом на двух женщин и ранил их. Мужчину задержали, сообщил сайт «Политика сегодня».

По предварительным данным, 35-летний дворник распивал алкогольные напитки с двумя женщинами в одной из коммунальных квартир на Лесном проспекте. Между ними возникла ссора, в результате чего мужчина схватился за нож и ранил собутыльниц.

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Женщин доставили в больницу, они находятся в тяжелом состоянии.

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