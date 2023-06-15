Происшествия 15 июня 2023, 22:25 Двойной взрыв произошел в жилом доме в Балашихе — СМИ Baza: в Балашихе в многоэтажном доме на Юбилейной улице после пожара раздалось два взрыва

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В многоэтажном доме по улице Юбилейной в Балашихе произошел пожар, после чего на нескольких этажах были слышны взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первый хлопок жители услышали на девятом этаже. К этому моменту прибыли спасатели. Во время эвакуации людей из горящих помещений, прозвучал еще один взрыв — на пятом этаже.

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«После этого здание чуть не подорвалось по всему газовому стояку, но пожарные вовремя успели перекрыть газоснабжение», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что из горящего дома спасли девять человек, в том числе четырех детей.

В МЧС по Московской области подтвердили «360», что по адресу улица Юбилейная, дом 12 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 19:44. В 20:30 спасатели ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В «Мособлгаз» заявили, что к ним вызов не поступал. По их данным, предварительно, в доме загорелась проводка.

Позже в пресс-службе МЧС уточнили, что пожар начался на восьмом этаже. К 21:12 спасатели полностью ликвидировали горение на пятом, седьмом, восьмом и девятом этажах. Пострадавших нет.