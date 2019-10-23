Двойной наезд стал смертельным для 62-летнего жителя Башкирии
Пешеход погиб на башкирской трассе после двойного наезда. Водители заявили, что он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Накануне вечером на автодороге Арсланово-Чишмы-К.Мияки 50-летний водитель Toyota Corolla касательно задел зеркалом 62-летнего пешехода. После встречный Renault Logan под управлением 36-летнего водителя сбил мужчину.
Пешеход скончался на месте от полученных травм.