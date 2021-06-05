Двойное кораблекрушение произошло у берегов Волги

Речной однопалубный теплоход «Барракуда» затонул на Волге у острова Поджабный в районе Самары, когда буксировал земснаряд. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области.

ЧП случилось 5 июня, в 10:10, в районе шестого причала у среднего пляжа. «Барракуда» пытался доставить к берегу Волги другое судно, но то пошло ко дну. В итоге оба они затонули.

Пострадавших и погибших нет. На месте происшествия работают специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС Главного управления МЧС Росси по Самарской области.

По данным Telegram-канала Baza, в районе аварии разлилось топливо. СК на транспорте начал проверку.

«Не знаю, как будем жить тут, так как запах очень сильный. И видно, что вода мутная, блестит в бензине, солярке», — рассказала изданию 63.ru одна из отдыхающих.

ЧП никак не отразилось на движении других судов. Причины аварии устанавливаются.