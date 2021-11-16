Двойное ДТП произошло на Ставрополье. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП в Ставрополье. Они оказывали помощь пострадавшему в другом ДТП. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ГИБДД.

Водитель грузовика съехал на обочину, чтобы избежать столкновение с другой машиной. К нему подошли четыре человека, чтобы оказать помощь.

Они переходили дорогу в неположенном месте, в результате чего их сбила другая машина. Все четверо скончались на месте от полученных травм.