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    16 ноября 2021, 15:17

    Двойное ДТП произошло на Ставрополье. Погибли четыре человека

    ГИБДД: четырех человек насмерть сбила машина, когда они оказывали помощь пострадавшему в другом ДТП

    Дарья Морозова

    Четыре человека погибли в ДТП в Ставрополье. Они оказывали помощь пострадавшему в другом ДТП. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ГИБДД.

    Водитель грузовика съехал на обочину, чтобы избежать столкновение с другой машиной. К нему подошли четыре человека, чтобы оказать помощь.

    Они переходили дорогу в неположенном месте, в результате чего их сбила другая машина. Все четверо скончались на месте от полученных травм.