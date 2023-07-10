10 июля 2023, 12:35
Двойняшки утонули в Татарстане во время купания в реке
В Азнакаевском районе Татарстана 18-летние двойняшки утонули в реке Ик. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Брат и сестра подрабатывали летом и пасли коров. В какой-то момент они решили охладиться и поплавать. То, что двое молодых людей нырнули, но так и не показались на поверхности, увидел рыбачивший неподалеку мужчина. Он и вызвал спасателей. Тело юноши нашли сразу, а девушки — лишь спустя три дня.
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Узнав о случившимся, отец детей попал с инсультом в реанимацию, а мать госпитализировали с высоким давлением. Сейчас состояние супругов стабилизируется.
Татарстан
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