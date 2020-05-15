Двоих жителей Свердловской области спасли сотрудники ГИБДД

Старший лейтенант и сержант полиции заметили пожар, патрулируя село. Дым шел от одного из домов. Сотрудники ГИБДД отправились к месту возгорания, вызвав при этом спасателей.

Госавтоиспекторы помогали уральцам из других домов. Всех жителей домов вывели на улицу. Перед горящим домом сидел мужчина, который сказал, что внутри осталась его жена. Помощь потребовалась им обоим.

Возгорание потушили.