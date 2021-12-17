Двоих жителей Ижевска обвинили в попытке сбыта 30 килограммов наркотиков

Двоих жителей Ижевска задержали и будут судить по обвинению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил Izhlife.

Двоих мужчин задержали по отдельности. У одного обнаружили 100 граммов синтетического наркотика, у другого — 10 килограммов. Еще около 20 килограммов нашли в домах подозреваемых. По версии следствия, подозреваемые работают на один и тот же магазин, который продает наркотики.