17 декабря 2021, 18:55
Двоих жителей Ижевска обвинили в попытке сбыта 30 килограммов наркотиков
Двоих жителей Ижевска задержали и будут судить по обвинению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил Izhlife.
Двоих мужчин задержали по отдельности. У одного обнаружили 100 граммов синтетического наркотика, у другого — 10 килограммов. Еще около 20 килограммов нашли в домах подозреваемых. По версии следствия, подозреваемые работают на один и тот же магазин, который продает наркотики.