Происшествия 07 июля 2023, 09:42 Двоих пропавших при сплаве туристов нашли в Бурятии МЧС: двоих из пяти пропавших при сплаве туристов в Бурятии нашли живыми РИА «Новости»

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Спасатели сумели обнаружить двоих из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Члены Байкальской поисково-спасательной команды с вертолета сумели установить координаты местоположения пропавших.

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«Мужчины услышали звук вертолета и сигнализировали ракетницей. Спасатели пешком направились к ним, высадившись в ближайшей точке от места обнаружения», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в туристической группе находилось восемь человек. Трое спаслись самостоятельно, поиски остальных продолжаются.

Ранее МЧС сообщало, что вечером 6 июля во время сплаве по реке Снежной рядом с поселком Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами.

Спастись сумели трое человек, пятеро пропали. На поиски людей направили вертолет Ми-8.