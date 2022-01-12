Двоих приятелей задержали за пьяную езду в Тюменской области

Двоих молодых людей 18 и 23 лет задержали за пьяную езду в Сладковском районе Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Компания друзей выпивала в бане. В какой-то момент алкоголь закончился, и один из собутыльников отправился в магазин на машине. Его остановили инспекторы и, проведя проверку, обнаружили 0,41 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что соответствует одной промилле. Молодого человека задержали. Вскоре его хватились друзья и отправились на поиски — также за рулем. Водителя тоже задержала полиция.

На обоих молодых людей заведены административные дела.