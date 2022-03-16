Двоих пострадавших в ДТП в Пензенской области извлекли из машины

Серьезное ДТП произошло на дороге «Пенза — Колышлей». Там столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального пожарно-спасательного центра.

Два пострадавших человека оказались в заточении в одной из машин. Спасатели смогли извлечь людей, после их передали медикам. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Информации о погибших не поступало.