Двоих пострадавших при пожаре на военном корабле в Петербурге отправили в больницу

Двое пожарных получили ожоги при тушении огня на строящемся военном корабле в Петербурге. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы», — процитировало РИА «Новости» представителя экстренных служб.

Пожар вспыхнул вечером 17 декабря на верхней палубе строящегося корвета «Проворный». Судно находится на территории петербургского завода «Северная верфь». Огонь разгорелся на площади 80 квадратных метров, однако вскоре площадь увеличилась в 10 раз. Сейчас пламя распространилось на 800 «квадратов».

«В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по его локализации и тушению. Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

В ОСК уточнили, что пламя охватило строящийся корвет проекта 20385. Ранее в пресс-службе городской службы скорой помощи сообщили о трех пострадавших. На месте продолжают работать пожарные, правоохранители и медики.