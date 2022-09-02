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Двоих подростков похитили и избили в Якутии

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Двое мужчин похитили и избили двоих подростков 12 и 14 лет в Якутии. Свой поступок они объяснили местью, якобы подростки издевались над девятилетней девочкой. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД.

По версии следствия, двое мужчин затащили несовершеннолетних в автомобиль, где избивали их на протяжении всей ночи. Пострадавших госпитализировали.

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По предварительным данным, мотивом злоумышленников стала месть. Они заявили, что юноши «совершали противоправные действия» в отношении девятилетней школьницы.

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Полиция разбирается в деталях произошедшего.

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