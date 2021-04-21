Двоих подозреваемых в жестоком убийстве на паркинге задержали в Петербурге

Полицейские в Петербурге задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве мужчины, тело которого со связанными скотчем руками нашли в подземном паркинге в Красносельском районе. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

В полицию 1 апреля обратилась женщина, которая сообщила, что в подъезде дома на улице Адмирала Черокова на нее напали двое неизвестных, затащили в квартиру и связали скотчем. Злоумышленники искали в квартире деньги. Они похитили около 500 тысяч рублей.

Также они украли трое наручных часов и смартфон iPhone 12, которые принадлежали 38-летнему владельцу квартиры, проживавшему в Смоленской области. Его труп позже обнаружили в техническом помещении подземного паркинга. Голова мужчины была обмотана скотчем, руки связаны.

По подозрению в жестоком убийстве задержали двоих подозреваемых. Им 38 и 29 лет. Один из них ранее уже был судим за угрозу расправы, отметили в МВД.

В марте в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве хозяина коммунальной квартиры.