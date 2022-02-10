Двоих мужчин заподозрили в нападении на полицейского в Тарко-Сале

Следственный комитет проводит проверку избиения полицейского на Ямале. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным ведомства, полицейский остановил машину, в которой сидели двое мужчин, чтобы досмотреть ее на предмет наркотиков. Но мужчины попытались скрыться. Полицейский пытался остановить машину, в итоге его протащили по дороге, а пассажир еще и избил.

В результате автомобиль врезался в другую машину. В салоне нашелся пакет с веществом неизвестного происхождения, которое отправили на экспертизу. Расследование контролирует глава СУ СКР ЯНАО Андрей Егоров.