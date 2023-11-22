Происшествия 22 ноября 2023, 14:58 Двоих мужчин задержали за попытку похитить 180 литров топлива в Петербурге

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Правоохранители задержали двоих мужчин 30 и 58 лет на станции Волковская в Петербурге. Их подозревают в попытке похитить дизельное топливо. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по СЗФО.

Согласно данным ведомства, злоумышленники, используя служебное положение, слили 180 литров горючего из тепловоза. Их поймали в момент совершения преступления.

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Возбуждено уголовное дело. Фигурантам может грозить до пяти лет колонии.