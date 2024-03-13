13 марта 2024, 12:08
Двоих мужчин задержали в Астрахани по делу о массовом убийстве 23-летней давности
Астраханским следователям удалось найти подозреваемых по делу об убийстве, совершенном более 23 лет назад. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в июле 2000 года. В одной из квартир правоохранители обнаружили тела 52-летнего мужчины и двух 16-летних девушек с колото-резаными ранами. Тогда специалисты не смогли установить личности злоумышленников.
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В марте 2024-го стражи порядка задержали двоих мужчин, которые могут быть причастны к жестокой расправе. Фигуранты полностью признали вину.
Убийства
СК РФ
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