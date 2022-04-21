Двоих мужчин, поджигавших сухую траву, задержали в Омской области

В Омской области возле поселка Богодуховка сотрудники местного лесхоза задержали двоих мужчин, поджигавших сухую траву.

Как сообщает gorod55.ru, задержанные, которые сами проживают в этом селе, утверждают, что тем самым они пытались создать полосу, защищающую дома от пожаров. Они признались, что не думали о возможном возгорании деревьев на опушке леса.

Огонь потушили с помощью ранцевых огнетушителей, а место пала вспахали тракторами.

Полицейские, которым были переданы поджигатели, намерены привлечь их к административной ответственности.

На прошедшей неделе в регионе было зафиксировано свыше 400 возгораний в лесах.