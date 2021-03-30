Двоих мужчин нашли мертвыми в бане под Ижевском

Товарищи пошли в баню в деревне Люк, которая находилась в Завьяловском районе. В итоге двое мужчин погибли, СК устанавливает причины случившегося.

По версии следствия, накануне мужчины выпивали вместе со своими знакомыми. Затем большинство разошлись по домам, а двое решили напоследок опять поехать в баню, сообщил СК Удмуртии.

Утром тела 41-летнего и 49-летнего мужчин обнаружили на месте. Правоохранители не нашли следов насильственных действий, добавили в ведомстве.

Неподтвержденной причиной смерти двух мужчин называют угарный газ. Все станет яснее после проведения судебно-медицинской экспертизы, добавили в Nation News.