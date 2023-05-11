Происшествия 11 мая 2023, 15:51 Двоих мужчин будут судить за убийство пенсионера в Ленобласти

Читать 360tv в

В Ленобласти рассмотрят дело двоих молодых мужчин, 23 и 25 лет, которых обвиняют в убийстве пенсионера. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщили «Невские новости».

Убийство произошло в СНТ «Таменгонт» в Ломоносовском районе в апреле прошлого года. Как считает следствие, молодые люди проникли в дом к пенсионеру и забили его до смерти. Тело потом закопали в лесу, а себе присвоили его автомобиль и документы на землю. Вскоре обоих мужчин задержали, и теперь их ждет суд.

Авторы: