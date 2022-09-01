Происшествия 01 сентября 2022, 23:45 Поделиться Telegram

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Viber Двух крымчан осудят за торговлю наркотиками

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В Евпатории двух местных жителей обвинили в торговле наркотиками, они отправятся под суд в Севастополе. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

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По версии следствия, мужчины продавали медатон и мефедрон в Севастополе при помощи интернет-магазина. При обыске у них изъяли более 53 граммов наркотических веществ.

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