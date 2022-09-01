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Мир

04 сентября 2022, 01:39

Жизнь американцев назвали адом из-за «войны» Байдена с Россией

Мир

04 сентября 2022, 01:32

Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро

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Мир

04 сентября 2022, 01:15

Назван уровень заполненности газовых хранилищ в Германии

Мир

04 сентября 2022, 01:03

Мощные ливни обрушились на северную часть Греции

Подмосковье

04 сентября 2022, 00:56

ХК «Витязь» обыграл омский «Авангарда» в первом домашнем матче в Балашихе

Подмосковье

04 сентября 2022, 00:37

Более 70 тысяч человек написали «Диктант Победы» в Подмосковье

Мир

04 сентября 2022, 00:24

Западный экономист возмутился решением G7 по России

Подмосковье

04 сентября 2022, 00:15

Капсулу в знак строительства новых спортивных объектов заложили в Домодедове

Подмосковье

03 сентября 2022, 23:54

Участники фестиваля «Спасская башня» выступили у стен главного храма ВС России

Происшествия

01 сентября 2022, 23:45

Двух крымчан осудят за торговлю наркотиками

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В Евпатории двух местных жителей обвинили в торговле наркотиками, они отправятся под суд в Севастополе. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

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По версии следствия, мужчины продавали медатон и мефедрон в Севастополе при помощи интернет-магазина. При обыске у них изъяли более 53 граммов наркотических веществ.

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