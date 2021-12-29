Двоих человек спасли во время пожара в Ленинградской области

Спасатели вывели из горящей квартиры в Федоровском двоих человек. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области, возгорание произошло накануне на третьем этаже пятиэтажного дома, написала «Политика сегодня».

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 17 квадратных метров. О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.

В последнее время в Санкт-Петербурге участились случаи пожаров в исторических зданиях, признанных объектами культурного наследия. Местные жители жалуются, что город утрачивает ценные архитектурные сооружения.