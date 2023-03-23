Происшествия 23 марта 2023, 17:14 Двоих человек спасли из пожара в Пуровском районе ЯНАО

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Пожар произошел в поселке Уренгой Пуровского района Ямало-Немецкого автономного округа. Пламя охватило многоквартирный жилой дом на улице Попенченко. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В подъезде дома загорелась щитовая. Огонь повредил стену и потолочное перекрытие на общей площади 13 квадратных метров. К тушению привлекли 25 человек личного состава и три единицы спецтехники.

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Шесть жильцов смогли самостоятельно покинуть здание. Еще двоих эвакуировали спасатели. Медицинская помощь людям не понадобилась.

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