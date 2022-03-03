03 марта 2022, 21:45
Двух человек осудили за смерть попавшего под трактор ребенка в Новосибирской области
Водителю трактора и мастеру участка, по чьей вине погиб ребенок в Новосибирской области, дали по полтора года условно. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК.
Следствие установило, что водитель трактора при выполнении работ не убедился в отсутствии людей за машиной. Тракторные ножи задели ребенка, он скончался от полученных травм.
Сроки получили водитель и мастер, руководивший работами.