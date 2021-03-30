Двое жителей Саратова подозреваются в ограблении страховщиков

Следователи в Саратове обнаружили причастность двух жителей города к вооруженному нападнию на работников страховых компаний. Преступники с помощью травматического оружия смогли завладеть более 2,5 миллиона рублей.

Всего следствие говорит об 11 эпизодах незаконной деятельности подозреваемых. В число их действий входят грабежи, кражи и разбойные нападения, рассказло РИА ФАН.

«Судя по сообщениям правоохранительных органов, двое подозреваемых — те еще разбойники. Кажется, что такие шумные грабители остались где-то в 90-х годах, однако бандитская „романтика“ продолжает жить. Полагаю, что суд вынесет справедливое решение. Если все эпизоды будут доказаны, ближайшие 12–15 лет обвиняемые проведут за решеткой. Тут даже самый лучший адвокат вряд ли серьезно изменит ситуацию», — рассказал юрист Денис Семенченко.