Происшествия 14 февраля 2024, 07:52 Двое жителей Приамурья украли со стройки материалов на миллион рублей МВД: двое жителей Приамурья украли со стройки материалов на миллион рублей РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали двух жителей Амурской области, их подозревают в серии краж со строительных объектов на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

С заявлением в полицию обратился руководитель местной строительной компании. По его словам, с объекта в населенном пункте Кантон-Коммуна неизвестные украли электроинструмент и строительные материалы.

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В результате оперативной работы полицейские обнаружили схрон, где злоумышленники прятали краденое. Задержанные признали свою вину, пояснив, что проникали на стройку через недостроенную крышу.

Их заподозрили в совершении аналогичного преступления в населенном пункте Чигири. Там мужчины убили собаку, чтобы вынести с участка утеплитель. Правоохранители возбудили уголовные дела о краже и жестоком обращении с животными.

Ранее в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил отделение банка, завладев 13 миллионами рублей.