Происшествия 23 января 2024, 16:18 Двое жителей Пензы предстанут перед судом за кражу автомобиля

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Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрит дело двух местных жителей, которые обвиняются в краже легкового автомобиля. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, осенью прошлого года девушка предложила другу сдать отечественный автомобиль ВАЗ-2101 ее знакомого в пункт приема металлолома. Они перевезли машину с помощью эвакуатора.

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Отмечается, что ущерб собственнику легковушки составил более 18 тысяч рублей.