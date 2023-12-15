Двое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Уголовное дело в отношении двоих жителей Нижнего Новгорода передано в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на местную прокуратуру.