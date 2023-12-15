Происшествия

15 декабря 2023, 11:33

Двое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков

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Уголовное дело в отношении двоих жителей Нижнего Новгорода передано в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на местную прокуратуру.

Согласно данным надзорного ведомства, фигуранты планировали распространять запрещенные вещества через тайники-закладки. Предполагаемых злоумышленников задержали в августе текущего года.

Наркотики

Уголовное дело

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