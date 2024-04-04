Происшествия 04 апреля 2024, 14:56 Двое жителей Нижнего Новгорода ограбили ювелирный магазин на 4,2 млн рублей. Их задержали

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В Нижнем Новгороде правоохранители задержали двух грабителей, которые в феврале этого года ограбили ювелирный магазин на крупную сумму денег. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на региональное МВД.

Злоумышленники вынесли из ювелирной лавки драгоценностей на сумму 4,2 миллиона рублей, а после прятались у знакомых на Бору и в Дзержинске. Их арестовали спустя трое суток после случившегося.

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Теперь грабителям грозит до 12 лет лишения свободы.