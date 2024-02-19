Важное 19 февраля 2024, 14:02 Двое жителей брянского села пострадали при обстреле ВСУ Богомаз: при обстреле ВСУ пострадали двое жителей брянского села Новые Юрковичи РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Предварительно, пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Раненых отвезли в больницу, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Несколько административных зданий и одна спецмашина получили повреждения. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.

Ранее в тот же день Богомаз информировал о попытке ВСУ атаковать Брянскую область с беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянском два беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений не было. А утром стало известно о ликвидации реактивного дрона самолетного типа над Брянским районом. Никого не ранило, разрушений также не оказалось. Через час российские системы противовоздушной обороны уничтожили над районом еще один дрон, и вновь обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.