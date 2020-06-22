22 июня 2020, 19:05
Двое жителей Башкирии погибли в аварии с трактором
В Шаранском районе Республики Башкирия в аварии с участием трактора погибли два человека — водитель и пассажир транспортного средства. Об этом сообщил сайт mkset.ru.
Авария случилась рядом с населенным пунктом Анисимова Поляна. 32-летний водитель, у которого не было прав, не справился с ручным управлением трактора при спуске. В результате транспортное средство перевернулось.
Водителя и 45-летнего пассажира спасти не удалось — они получили несовместимые с жизнью травмы. Проводится проверка.