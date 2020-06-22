Двое жителей Башкирии погибли в аварии с трактором

Авария случилась рядом с населенным пунктом Анисимова Поляна. 32-летний водитель, у которого не было прав, не справился с ручным управлением трактора при спуске. В результате транспортное средство перевернулось.

Водителя и 45-летнего пассажира спасти не удалось — они получили несовместимые с жизнью травмы. Проводится проверка.