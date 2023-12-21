Происшествия 21 декабря 2023, 14:05 Двое жителей Адыгеи предстанут перед судом за вымогательство денег у подростков

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Двое мужчин из Гиагинского района Адыгеи ответят в суде за вымогательство денег у подростков. Об этом сообщил «Царьград».

Правоохранители выяснили, что в октябре 2023 года местные жители подкараулили двух знакомых школьников 14 и 15 лет. Злоумышленники потребовали 200 тысяч рублей с каждого, припугнув обращением в полицию по факту якобы совершенного детьми преступления.

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Было возбуждено уголовное дело. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.