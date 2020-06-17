Двое застряли в коллекторе на юго-востоке Москвы

Два человека оказались в коллекторе на юго-востоке Москвы. На место выехали экстренные службы. Об это «360» сообщил информированный источник.

Инцидент произошел на территории Южного речного порта, на улице 2-я Южнопортовая. Отмечается, что на место уже прибыла карета скорой помощи. Ожидается прибытие спасателей.

По данным источника, застрявшие в коллекторе люди нуждаются в помощи. Один из них находится в сознании, другой, по неизвестным причинам, в бесчувственном состоянии.

Каким образом граждане оказались в объекте, не уточняется.