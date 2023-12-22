Происшествия 22 декабря 2023, 01:18 Двое взрослых и трое детей погибли при ДТП в Ростовской области РИА «Новости»

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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП на трассе в Ростовской области. Легковушка Volkswagen Polo столкнулась с грузовиком MAN. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла вечером в четверг, 21 декабря на 153-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу прямо перед грузовиком.

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В результате аварии на месте погибли водитель легкового автомобиля, пассажир 1991 года рождения и двое несовершеннолетних пассажиров: 2013 и 2015 годов рождения. Еще одну пассажирку 2009 года рождения доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Во вторник, 19 декабря, похожая авария произошла на трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе Курганской области. Легковой автомобиль Reno Logan выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру Sitrak. В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки.