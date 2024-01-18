18 января 2024, 09:50
Двое взрослых и три ребенка пострадали при взрыве газа в Махачкале
РИА «Новости»: взрыв газа произошел в Махачкале, пострадали 5 человек
Взрыв газа произошел утром 18 января в жилом доме на Газопроводной улице в Махачкале. В результате пострадали несколько человек, начата проверка, сообщило СУ СК по Дагестану.
В ведомстве подчеркнули, что среди, получивших травмы, есть дети. Причиной хлопка газовоздушной смеси стала утечка газа, указали в пресс-службе.
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На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС уточнило, что в результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей.
После взрыва газа в частном жилом доме началось возгорание. Пожар ликвидировали на площади 20 «квадратов». В здании выбило окна, но других разрушений нет. Всех пострадавших госпитализировали.
Проверку по факту случившегося также начала региональная прокуратура.
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