Происшествия 18 января 2024, 09:50 Двое взрослых и три ребенка пострадали при взрыве газа в Махачкале РИА «Новости»: взрыв газа произошел в Махачкале, пострадали 5 человек РИА «Новости»

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Взрыв газа произошел утром 18 января в жилом доме на Газопроводной улице в Махачкале. В результате пострадали несколько человек, начата проверка, сообщило СУ СК по Дагестану.

В ведомстве подчеркнули, что среди, получивших травмы, есть дети. Причиной хлопка газовоздушной смеси стала утечка газа, указали в пресс-службе.

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На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС уточнило, что в результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей.

После взрыва газа в частном жилом доме началось возгорание. Пожар ликвидировали на площади 20 «квадратов». В здании выбило окна, но других разрушений нет. Всех пострадавших госпитализировали.

Проверку по факту случившегося также начала региональная прокуратура.