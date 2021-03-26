Двое взрослых и ребенок стали жертвами аварии в Новосибирской области

Двое взрослых и ребенок стали жертвами аварии на трассе в Новосибирской области, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«Авария произошла на 1 278-м километре трассы Р-254 „Иртыш“. Водитель автомобиля Renault ехал в направлении Омска со стороны Новосибирска и выехал на полосу встречного движения», — уточнили в пресс-службе.

В итоге иномарка столкнулась с КамАЗом с прицепом. Личности погибших в результате аварии и их точный возраст будут установлены позже. Сейчас специалисты проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются причины ДТП.