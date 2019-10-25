Двое взрослых и ребенок скончались в аварии в Краснодарском крае
Родители и ребенок погибли в результате серьезного ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщило РИА ФАН.
По информации агентства, авария произошла в ночь на 25 октября около 02:30 в Крыловском районе Краснодарского края.
Водитель совершал обгон, но не справился с управлением и въехал в отбойник. Легковая машина перевернулась и загорелась. В момент ДТП в автомобиле находились мужчина, женщина и ребенок 5–7 лет.
Известно, что мужчина сгорел внутри машины. Женщину выбросило через стекло, она скончалась на месте происшествия. Ребенка доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.