Двое взрослых и ребенок скончались в аварии в Краснодарском крае

По информации агентства, авария произошла в ночь на 25 октября около 02:30 в Крыловском районе Краснодарского края.

Водитель совершал обгон, но не справился с управлением и въехал в отбойник. Легковая машина перевернулась и загорелась. В момент ДТП в автомобиле находились мужчина, женщина и ребенок 5–7 лет.

Известно, что мужчина сгорел внутри машины. Женщину выбросило через стекло, она скончалась на месте происшествия. Ребенка доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.