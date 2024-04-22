Эксклюзив 22 апреля 2024, 18:02 Массовое ДТП с автобусом произошло в Москве Источник «360»: автобус и 2 машины столкнулись на проспекте Вернадского в Москве РИА «Новости»

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Трех человек, в том числе ребенок, передали на осмотр медикам после ДТП с автобусом и двумя легковушками на проспекте Вернадского в Москве. О происшествии сообщил источник «360».

По предварительным данным, участниками аварии стали автобус, следовавший по маршруту № 330, каршеринговый Haval и Mitsubishi. Транспортные средства столкнулись в районе дома 84, строение 3.

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В результате ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения в сторону метро «Озерная». На место прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. Медикам передали двух взрослых и ребенка. Их состояние уточняется, заключил собеседник «360».

UPD: по уточненным данным, травмы получила одна женщина. У нее выявили перелом лучевой кости и растяжение голеностопа, добавил источник. Пострадавшую госпитализировали.