Происшествия 12 марта 2024, 17:07 Двое взрослых и ребенок пострадали в массовой аварии на трассе в Ленобласти

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Сразу три автомобиля стали участниками ДТП на трассе в Ленинградской области. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла на четвертом километре дороги Пустошка — Вырица. По предварительным данным, 59-летний водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с машинами Suzuki SX и LADA Largus.

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Инициатора ДТП доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Госпитализация потребовалась и двум пассажиркам минивэна: 43-летней женщине и шестилетней девочке.