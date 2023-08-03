Эксклюзив 03 августа 2023, 16:02 Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с бензовозом в Ступине МЧС сообщило о трех пострадавших в ДТП с бензовозом в Ступине

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Три человека пострадали в крупном ДТП в городском округе Ступино. Участниками аварии стали бензовоз и грузовой автомобиль. Данные о пострадавших «360» предоставили в главке МЧС Московской области.

«Сегодня около 12:30 на 74-м километре дороги М-4 „Дон“ в городском округе Ступино произошло ДТП. Предварительно, водитель грузового автомобиля с полуприцепом совершил наезд на препятствие с последующим падением с эстакады кабины фуры», — сказали в ведомстве.

После этого произошло возгорание. В МЧС уточнили, что данные предварительные. Информация о столкновении с грузовиком проверяется.

«Пострадали три человека. Среди них 11-летний ребенок», — заключили в пресс-службе.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы дорожной аварии.

«Упала кабина и тут же в него (бензовоз — прим. ред.) транзит въехал», — рассказал «360» местный житель.