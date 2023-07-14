Важное 14 июля 2023, 11:26 Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве автомобиля в Белгороде Губернатор Гладков: автомобиль взорвался в жилом районе Белгорода Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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Машина взорвалась в одном из жилых районов Белгорода, пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона выехал на место происшествия. Жителям соседних домов и квартир ничего не угрожает, на месте работают оперативные службы, сообщил Гладков. Следственные органы делают все, чтобы выяснить причины случившегося, отметил губернатор.

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком», — написал глава Белгородской области.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Всех пострадавших доставили в городские больницы с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценили состояние пациентов как средней степени тяжести.

Состоятся сеансы связи с московскими специалистами, добавил Гладков. Если возникнет необходимость, всех раненых направят в столичные клиники, заключил губернатор.