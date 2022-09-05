Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

05 сентября 2022, 19:08

Двое взрослых и ребенок получили серьезные травмы в ДТП в Самарской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в городе Кинель Самарской области на улице Орджоникидзе. Там иномарка столкнулась с отечественной легковушкой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Реклама

Ситуация произошла неподалеку от дома № 9. Мужчина за рулем иномарки вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. В результате водитель отечественной машины, а также двое пассажиров получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали.

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама