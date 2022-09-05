Происшествия 05 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber Двое взрослых и ребенок получили серьезные травмы в ДТП в Самарской области

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Серьезное ДТП произошло в городе Кинель Самарской области на улице Орджоникидзе. Там иномарка столкнулась с отечественной легковушкой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

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Ситуация произошла неподалеку от дома № 9. Мужчина за рулем иномарки вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. В результате водитель отечественной машины, а также двое пассажиров получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали.

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