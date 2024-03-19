Важное 19 марта 2024, 12:25 Двое взрослых и подросток пострадали при атаке ВСУ на Белгородский район Гладков: три человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородский район РИА «Новости»

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В Белгородском районе после атаки со стороны Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Осколки попали в частный дом в поселке Разумное, два жителя получили ранения.

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«У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей», — написал глава региона.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке еще одна женщина получила ранения. В момент удара она находилась на улице. У нее диагностировали осколочные ранения рук и ног. Врачи оказывают троим пострадавшим необходимую помощь.

По предварительным данным, в Разумном различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и несколько квартир в пяти зданиях, в школе и детсаду выбило окна. Также пострадали 13 машин, три из них сгорели.

По данным Минобороны, утром 19 марта ВСУ попытались атаковать территорию России из РСЗО Vampire. Системы ПВО уничтожили девять снарядов над Белгородской областью.