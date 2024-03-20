Происшествия 20 марта 2024, 17:08 Двое взрослых и двое детей стали жертвами массовой аварии на трассе в Кузбассе

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Смертельная авария произошла на 373-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно предварительным данным, автомобилистка за рулем Ford Mondeo выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Iveco Stralis. Впоследствии его отбросило в крупногабаритную машину Volvo.

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Водитель и три пассажира легковушки погибли на месте. Среди жертв — двое детей в возрасте семи и 12 лет. Возбуждено уголовное дело.