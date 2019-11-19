Двое взрослых и 2-летний мальчик пострадали в ДТП с легковушкой в Удмуртии

ДТП случилось на 11 километре автодороги Кизнер — Бемыж — Грахово в Удмуртии. На левой по ходу движения обочине, куда вылетела иномарка, находились 44-летний мужчина, 21-летняя девушка и двухлетний мальчик.

В результате наезда пешеходы получили различные травмы. Их госпитализировали.