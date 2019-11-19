Двое взрослых и 2-летний мальчик пострадали в ДТП с легковушкой в Удмуртии
В Удмуртии вечером 18 ноября 24-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на обочину, по которой шли трое пешеходов, сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
ДТП случилось на 11 километре автодороги Кизнер — Бемыж — Грахово в Удмуртии. На левой по ходу движения обочине, куда вылетела иномарка, находились 44-летний мужчина, 21-летняя девушка и двухлетний мальчик.
В результате наезда пешеходы получили различные травмы. Их госпитализировали.