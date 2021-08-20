Двое врачей похищены неизвестными на Гаити

Двух врачей, которые лечили пострадавших от землетрясения, похитили на Гаити. В преступлении подозревают местные группировки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ABC News.

Больница, где работали медики, объявила, что закрывается на два дня в знак протеста. При этом в ней находятся минимум 45 человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Сообщается, что похитители связались с семьями врачей, однако информации о требовании выкупа не поступало.

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити 14 августа. Более двух тысяч человек погибли, 12 тысяч пострадали.