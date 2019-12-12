Двое военных пострадали при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

При этом жизни военнослужащих ничего не угрожает. Пресс-служба Северного флота заявила о локализации задымления на авианосце.

Названа вероятная причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» Подробнее

«Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода», — рассказали представители Северного флота.

В свою очередь, Центр судоремонта «Звездочка» не подтвердил информацию о пропавших рабочих, которые ремонтировали корабль «Адмирал Кузнецов». Такое заявление сделал официальный представитель завода Евгений Гладышев.

«Вся промышленность эвакуирована с борта корабля», — добавил он. Его процитировало РИА «Новости».

При этом Гладышев подчеркнул, что на борту авианосца находился экипаж. Однако никаких подробностей о нем у представителя «Звездочки» нет.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» возник 12 декабря. Уточняется, что «при проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков». В момент ЧП корабль находился в доке завода «Звездочка». Его передали туда в 2018 году для проведения планового ремонта.