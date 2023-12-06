Происшествия 06 декабря 2023, 13:17 Двое водителей с топором и битой не поделили дорогу в Москве Двое мужчин с битой, топором и перцовым баллончиком подрались в ЮВАО Москвы МВД РФ

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На Покровской улице в Москве двое водителей не поделили дорогу и подрались. Один из них набросился на оппонента с битой, а другой вооружился топором. Обоих мужчин привлекли к административной ответственности и возбудили против них уголовные дела, передали в пресс-службе МВД.

По данным полиции, сначала между водителями произошел словесный конфликт, потом один из них вышел из машины с битой, а другой — с газовым баллончиком. Второй мужчина распылил в лицо оппонента содержимое, в ответ другой автомобилист битой разбил машину противника. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

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Тогда мужчина с баллончиком достал топор и также повредил машину обидчика. Ущерб от его действий оценили в 226 тысяч рублей. Разнять драчунов решились прохожие. Оба участника драки обратились в полицию.

Мужчин привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Кроме этого, против них возбудили уголовные дела по статьям об умышленном повреждении имущества и причинении средней тяжести вреда здоровью. Их отпустили под подписку о невыезде.